Groenlandia: Appendino, 'Europa alzi la testa e difenda imprese e lavoro'

18 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Sui dazi di Trump siamo all'assurdo. Prima lo ‘zero a zero' promesso da Meloni e finito 15-0. Poi Fitto che lo definisce il miglior accordo possibile. Ora ci mancava solo sentirlo definire ‘accordo fruttuoso'. E Meloni prova di nuovo a vestirsi da pontiera con gli Stati Uniti, come se non avessimo già visto a cosa porta: annunci, pacche sulle spalle, promesse di tutela e alla fine il conto lo pagano sempre le nostre imprese e i nostri lavoratori. Farsi passare sopra come un treno non vuol dire fare da ponte, vuol dire arrendersi". Lo afferma la deputata M5S Chiara Appendino.

"Nel frattempo -aggiunge- le aziende chiudono, arrivano le lettere di licenziamento e ai cancelli a parlare con i lavoratori ci siamo noi, non il Governo. La verità è semplice: il Governo ha perso la trattativa e ora prova a riscrivere la sconfitta come fosse una favola a lieto fine. Ma l'Italia ha baciato le mani a Trump già troppo a lungo: davanti alle nuove minacce legate alla Groenlandia, l'Europa deve finalmente alzare la testa e usare gli strumenti anti-coercizione per difendere imprese e lavoro".