Ucraina: Umerov, 'colloqui sostanziali con inviati Usa'**

Kiev, 18 gen. (Adnkronos/Afp) - I rappresentanti dell'Ucraina hanno avuto colloqui "sostanziali" negli Stati Uniti con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che dovrebbero proseguire la prossima settimana. Lo ha dichiarato il negoziatore ucraino Rostem Umerov.

"Abbiamo avuto discussioni sostanziali sullo sviluppo economico e su un piano di prosperità, nonché sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina", ha dichiarato Umerov sui social media. Questi contatti dovrebbero proseguire a margine del forum economico di Davos, in Svizzera, ha aggiunto.