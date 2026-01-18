Groenlandia: Danimarca, 'alleanza Nato a rischio a causa minaccia dazi di Trump'**

18 gennaio 2026 a

a

a

Oslo, 18 gen. (Adnkronos) - L'alleanza Atlantica è a rischio a causa della minaccia tariffaria del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sugli alleati della Nato che sostengono la Danimarca contro il suo obiettivo di prendere il controllo della Groenlandia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen.

L'ordine geopolitico globale "così come lo conosciamo" e il "futuro" della Nato sono in gioco, ha affermato durante una visita in Norvegia, uno dei paesi presi di mira dalla minaccia di Trump. "Non ho dubbi che ci sia un forte sostegno europeo" per la Danimarca nella controversia, ha dichiarato in una conferenza stampa, aggiungendo che l'Europa è più forte "quando mostriamo collettivamente i muscoli".