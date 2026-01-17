Ucraina: sindaco Kiev, 'elettricità disponibile solo per metà dei residenti'

17 gennaio 2026 a

Kiev, 17 gen. (Adnkronos) - Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito che la capitale ucraina sta affrontando una grave crisi energetica a seguito degli attacchi dell'esercito russo che hanno danneggiato le infrastrutture e che la città può fornire elettricità solo a circa la metà dei suoi residenti. Klitschko - scrive Ynet News citando la Reuters - ha dichiarato che questa è la sfida più grande e difficile che Kiev abbia dovuto affrontare dall'invasione russa e dallo scoppio della guerra il 24 febbraio 2022.