Liguria: Orlando, 'allargamento Giunta risposta a territori o a partiti?'

17 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Chi ha seguito nelle scorse settimane la vicenda della cosiddetta riforma sanitaria della Regione Liguria, avrà sentito sostenere che si fa l'accorpamento delle Asl, concentrando tutto in un'unica direzione che sarà sotto il controllo di Genova, anche per risparmiare, per razionalizzare la spesa rispetto a un numero eccessivo, è stato detto, di poltrone. Peccato che ieri è stata annunciata la notizia dell'allargamento della Giunta Bucci che prevede due assessorati in più, che noi non ritenevamo assolutamente necessari. Non ci si è fermati qui. Si è anche previsto un consigliere delegato che deve avere funzioni legate alle relazioni internazionali". Lo dice in un video pubblicato sui social l'ex ministro del Lavoro e consigliere regionale del Pd ligure Andrea Orlando.

"Chi ha seguito un po' la cronaca avrà visto che inizialmente il capo di gabinetto del presidente Bucci aveva già avuto un incarico legato alle relazioni internazionali. Insomma, in Regione si sta creando un vero e proprio corpo diplomatico. Contemporaneamente c'è un'altra annotazione da fare che riguarda il fatto -osserva l'ex ministro Dem- che la capo del servizio Bilancio è diventata assessore al Bilancio. È un po' come se durante una partita di calcio l'arbitro si togliesse la maglietta e cominciasse a giocare con una delle due squadre. Qualcuno potrebbe dubitare del modo in cui ha arbitrato fino a quel momento, delle ragioni per cui ha fischiato o non ha fischiato alcuni falli, ma lasciamo questo a coloro che sono abituati a diffidare. Noi questa domanda non ce la faremo. Vi facciamo invece un'altra domanda, una domanda che secondo me è molto importante. Bucci ha dichiarato che questo intervento è necessario a dare una risposta ai territori -conclude Orlando- secondo voi è una risposta ai territori o una risposta ai partiti politici, a partire da Fratelli d'Italia che da oggi ha la vicepresidenza della Regione?".