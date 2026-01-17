Iran: ripristinato accesso a Sms ma resta blocco internet
Teheran, 17 gen. (Adnkronos) - L'accesso alla messaggistica Sms è stato ripristinato in Iran, dopo giorni di interruzioni dovute alle proteste di massa antigovernative. Gli iraniani possono nuovamente inviare messaggi di testo tramite telefoni cellulari all'interno del Paese. Di conseguenza, i circa 90 milioni di residenti del Paese possono nuovamente utilizzare i servizi bancari online, che richiedono l'autenticazione a due fattori tramite Sms. Tuttavia, il blackout di Internet rimane in vigore e gli utenti possono accedere solo ai siti web controllati dallo Stato tramite l'intranet nazionale.