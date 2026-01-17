Groenlandia: migliaia di manifestanti contro Trump a Copenaghen

Leggi il settimanale
Copenaghen, 17 gen. (Adnkronos/Afp) - Diverse migliaia di manifestanti si sono riuniti a Copenaghen, in Danimarca, per protestare contro le ambizioni territoriali di Donald Trump, che continua a manifestare la sua intenzione di impossessarsi della Groenlandia.

Sotto un cielo grigio e nebbioso, i manifestanti, muniti di bandiere groenlandesi e danesi, hanno formato una marea rossa e bianca nella piazza del municipio, scandendo il nome della Groenlandia in groenlandese: "Kalaallit Nunaat!".

