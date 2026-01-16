Roma: AVS, 'conflitto di interessi su procedure inceneritore'

16 gennaio 2026 a

Romq, 16 gen (Adnkronos) - "Come abbiamo sempre sostenuto le procedure che hanno portato al via libera per la realizzazione dell'incenerite di Santa Palomba sono gravate da un pesante conflitto di interessi. Il sindaco di Roma rappresenta il soggetto attuatore dell'opera, la Acea, e al tempo stesso come Commissario straordinario e' l'ente che rilascia le autorizzazioni. Non funzionano così i processi decisionali”. Lo afferma il deputato di AVS Filiberto Zaratti.

"L'impianto e' inutile per la città, antistorico perché lo smaltimento dei rifiuti ormai viene realizzato ovunque attraverso una loro differenziazione e non con l'incenerimento. Inoltre, comporterà una grande impatto ambientale e di salute per il territorio i cui abitanti infatti non lo vogliono. In sindaco Gualtieri condanna il Lazio a diventare la centrale d'incenerimento del centro Italia, allontanando la capitale dalla strada dell'economia circolare”, aggiunge Zaratti.