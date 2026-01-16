Privacy: Bonelli, 'emendamento per decadenza authority, destra lo voti'

16 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Se avessero dignità e rispetto delle istituzioni, i membri dell'Authority per la privacy si sarebbero dimessi di fronte a uno scandalo che ha evidenziato l'uso di soldi pubblici come rimborso per l'acquisto di bistecche, spese per il parrucchiere o l'utilizzo dell'auto blu da parte del commissario Ghiglia per recarsi a conferire da Arianna Meloni il giorno prima della sanzione contro la trasmissione Report". Così, in una nota, Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"I membri dell'Authority per la privacy sono attaccati alla poltrona con il Bostik perché, invece di tutelare la privacy e magari dirci chi ha spiato i giornalisti in Italia con il sistema Paragon, pensano ai rimborsi, ai viaggi all'estero rigorosamente in business e, in sostanza, ai privilegi. Di fronte a questa vergogna, la destra grida al complotto invece di fare pulizia, azzerando l'Autorità. Per raggiungere questo scopo presenterò al decreto Milleproroghe un emendamento che cambia le norme di elezione dell'Autorità e contestualmente ne dispone lo scioglimento, ovvero la decadenza".

"Chiedo al centrodestra di votare l'emendamento: decidano se schierarsi dalla parte delle 'bistecche della privacy' o degli interessi degli italiani”.