Iran: Onorato, 'al fianco del popolo iraniano per la libertà'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Siamo al fianco del popolo iraniano. Oggi è importantissimo essere qui, tutti insieme, per mostrare la nostra vicinanza alle donne e agli uomini, ai grandi e ai giovani, che in Iran stanno lottando per la libertà mettendo a rischio la propria vita. Siamo contro qualsiasi forma di repressione del dissenso e della libertà e condanniamo quanto sta avvenendo. Seguiamo quotidianamente, con angoscia e preoccupazione, gli sviluppi con la speranza di vedere l'Iran tornare a essere un Paese libero”. Lo dichiara Alessandro Onorato, promotore di Progetto Civico Italia e Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.