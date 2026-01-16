Iran: Bonelli, 'qui per sostenere mobilitazione, sanzioni per chi non rispetta diritti'

16 gennaio 2026 a

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Siamo qui per chiedere il rispetto dei diritti umani in Iran e per sostenere la mobilitazione di uomini e donne, giovani, ragazzi e ragazze che stanno protestando in nome della libertà, della democrazia, per fermare il massacro, la repressione e per sostenere un'iniziativa forte dell'Unione europea in nome dei diritti umani, ovvero per chi non rispetta il diritto internazionale ci devono essere le sanzioni". Così il co-leader di Avs, Angelo Bonelli, a margine della manifestazione a sostegno del popolo iraniano in piazza del Campidoglio a Roma.

Le due risoluzioni? "Innanzitutto sono risoluzioni che condannano la repressione in Iran, condannano il regime sanguinario degli Ayatollah e questo è un elemento importante, però non pensiamo che il bombardamento degli Stati Uniti d'America possa risolvere. Il rischio è che ci possa essere quello che è accaduto in Iraq e in Libia, ovvero una situazione di guerra civile".