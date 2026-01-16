Caso Garlasco: legali Poggi, 'si cerca di riabilitare Stasi mettendo alla gogna famiglia vittima'

16 gennaio 2026 a

Milano, 16 gen. (Adnkronos) - "Si cerca impropriamente di riabilitare l'assassino mettendo alla gogna la famiglia della vittima, senza alcuna considerazione delle prove che sono già state raccolte nel processo a seguito della prima sentenza della Cassazione". Lo affermano in una nota gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia di Chiara Poggi per il cui omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi.

"Secondo quanto evidenziato da più parti l'apertura di una nuova indagine a carico di Andrea Sempio (indagato in concorso, ndr) sarebbe da ritenere funzionale ad una richiesta di revisione della condanna irrevocabile pronunciata a carico di Alberto Stasi" concludono i legali.