Sicurezza: Lupi, 'piena sintonia con Piantedosi, seria risposta a cittadini'**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Piena sintonia con la linea espressa dal ministro Piantedosi sulla sicurezza e sul contrasto all'immigrazione illegale, condividiamo l'impostazione e daremo il nostro contributo in Parlamento perché le nuove norme siano approvate". Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, commentando l'intervista all'Adnkronos del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

"Nessuna svolta repressiva, solo l'esigenza -aggiunge il leader centrista- di un più efficace contrasto alla criminalità e di una seria risposta alla richiesta di maggiore protezione e tutela che arriva dai cittadini. Abbiamo detto che è una priorità, manteniamo l'impegno".