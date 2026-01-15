Ucraina: risoluzione Pd, 'pieno sostegno a Kiev in tutte le forme'

15 gennaio 2026 a

Roma, 15 gen : (Adnkronos) - La Camera impegna il governo "a sostenere con urgenza ogni iniziativa diplomatica e politica che garantisca un ruolo dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati, per il perseguimento di una pace giusta e sicura, che preservi i diritti del popolo ucraino a partire da quello alla propria autodeterminazione, l'ordine internazionale basato sulle regole e offra le necessarie garanzie di sicurezza per una soluzione duratura". E' quanto si legge nella risoluzione del Pd depositata alla Camera in occasione delle comunicazioni del ministro della Difesa sulla proroga alla cessione di mezzi e materiali all'Ucraina.

I dem chiedono, inoltre, di "garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, anche al fine di assicurare quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, confermando gli impegni assunti dall'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica, rispetto alla grave, inammissibile ed ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina" e a sostenere "la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, nonché il percorso di adesione europea dell'Ucraina".

La risoluzione Pd impegna il governo anche "a proseguire l'azione fattiva e costante già svolta dall'Italia per il sostegno della popolazione ucraina in patria, nonché a implementare le misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori" e "ad adoperarsi in sede europea e internazionale per promuovere azioni di solidarietà nei confronti dei cittadini russi perseguitati, arrestati o costretti a fuggire dal Paese, per aver protestato contro il regime e contro la guerra".