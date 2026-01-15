Leggi il settimanale
Ucraina: risoluzione Pd, 'divergenze in Cdm e in maggioranza indeboliscono azione Italia'

Roma, 15 gene (Adnkronos) - "Preoccupano le posizioni divergenti emerse tra le forze di maggioranza e in Consiglio dei Ministri sul conflitto in Ucraina, che hanno pesato anche sulla presentazione di questo ultimo decreto, finendo per indebolire – in un momento delicatissimo degli sviluppi diplomatici –l'azione politica italiana nel contesto europeo". E' quanto si legge nel testo della risoluzione del Pd depositata alla Camera per le comunicazioni del ministro della Difesa sugli aiuti a Kiev.

