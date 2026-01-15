Ucraina: P.De Luca, 'Vannacci e Lega si dissociano da governo, Meloni senza credibilità'

15 gennaio 2026 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Mentre il ministro Crosetto parla in Aula, i team di Vannacci chiedono al governo di cambiare linea proprio sulla posizione del ministro. Vannacci è della Lega e la Lega ha un segretario che è vicepremier di questo governo. Le divisioni sono evidenti e mettono in discussione la linea stessa dell'esecutivo, diviso e incapace di pesare nei tavoli internazionali. Con che faccia Meloni va all'estero proprio in questi giorni, mentre la sua maggioranza è spaccata in Italia? Con quale credibilità può prendere impegni?”. Così il capogruppo Pd nella Commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca.