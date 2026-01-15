Ucraina: Graziano (Pd), 'maggioranza spaccata'

15 gennaio 2026 a

Roma, 15 gen.(Adnkronos) - "La verità è che la maggioranza è spaccata. Sull'Ucraina sono evidenti le frizioni tra Meloni e Salvini: le stiamo vedendo in Aula plasticamente e nelle parole dei leghisti che mantengono una posizione fredda, frenano le scelte del Governo, introducono elementi di ambiguità che puntano a mettere il guinzaglio a Crosetto e all'azione del Paese in sede europea”. Così il capogruppo Pd in commissione Difesa alla Camera, Stefano Graziano.