Ucraina: Calenda a Crosetto, 'continuate a blandire Trump, servono leader all'altezza'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il problema non è l'opinione pubblica, il è se ci sono leader all'altezza dell'appuntamento con la storia" che non seguono le opinioni pubbliche ma in grado di "spiegare la necessità storica in questo momento di essere parte del gruppo dei paesi di testa che costruisce la difesa europea. Voi potete continuare a blandire Trump, ma Trump non blandirà voi e a un certo punto avrete la responsabilità morale e politica di non aver fatto ciò che bisognava fare per tenere questo Paese al sicuro e di svolgere il ruolo che gli spetta nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al Senato per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto sull'Ucraina.