Ucraina: Alfieri, 'Pd coerente, maggioranza divisa'

15 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Salvini non è mai venuto meno alla fascinazione verso Putin. E oggi voi ci contestate di avere qualche imbarazzo: è vero, qualche volta ci sono differenze e faremo un percorso di sintesi. Ma oggi al governo ci siete voi e chiediamo a voi degli imbarazzi. Se lo aveva Crosetto quando diceva di sostenere l'Ucraiana mentre il vicesegretario della Lega invitava a non votare il decreto. Di questo dovete parlarci. Il Pd non ha dubbi, non accettiamo lezioni da nessuno perchè noi siamo stati sempre coerenti". Lo dice in aula Senato il senatore Pd, Alessandro Alfieri, durante le comunicazioni del ministro Guido Crosetto sull'Ucraina.