Privacy: Bonelli, 'dimissioni intero collegio atto necessario'

15 gennaio 2026

Roma, (Adnkronos) - "Le perquisizioni nella sede del Garante della Privacy e l'indagine che coinvolge il presidente Pasquale Stanzione, partita dalle inchieste giornalistiche di Report, pongono un problema politico e istituzionale immediato. Un'Authority deve essere indipendente, terza, al di sopra delle parti. Qui emergono elementi che indicano una gestione non trasparente. Il Garante non può essere percepito come sotto l'influenza dell'Esecutivo né come una sua succursale. In questo quadro, la permanenza dell'attuale presidente è incompatibile con la funzione di garanzia che l'Autorità deve svolgere. Per ristabilire terzietà, autorevolezza e fiducia, le dimissioni dell'intero collegio sono un atto necessario". Lo afferma Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde.