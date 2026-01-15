L.elettorale: Avs, 'ogni giorno pillole da destra, quando parleranno tra loro?'

15 gennaio 2026 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Ogni giorno la destra somministra pillole di idee sulla legge elettorale. Oggi Tajani dice, bontà sua, che ‘Bisognerà parlare con le forze dell'opposizione'. Ma quando parleranno tra loro visto che non hanno una posizione ? Inutile rimestare senza una proposta chiara e più passa il tempo più si avvicina la data che rende impossibile un intervento legislativo troppo a ridosso delle future elezioni”. Lo ha detto il capogruppo di AVS nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti a proposito delle frasi del leader di Forza Italia Antonio Tajani.