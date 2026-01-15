Iran: Rizzo, 'ipocrita chi pensa che conti diritto internazionale e non rapporti di forza'

15 gennaio 2026 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Chi pensa che i rapporti di forza non contino ma conti il diritto internazionale, costoro è un vero ipocrita la loro è l'indignazione a comando che si attiva solo se si muovono alcuni e non altri. La loro ipocrisia è stomachevole. Quando si bombardava la Jugoslavia l'indignazione spariva insieme all'interesse per il diritto internazionale? Quando è stata bombardata la Libia e ucciso Gheddafi dov'era il diritto internazionale? Quando sono stati invasi Afghanistan ed Iraq dov'era il diritto internazionale? Quando è stato preso un pezzo del Kosovo e staccato dalla Serbia dov'era il diritto internazionale? La Storia è sempre stata fatta dai rapporti di forza. Ci vogliono governanti che si occupino dei loro popoli e siano in grado di rappresentarli. Questa è la vera discriminante. E i leader di questa Unione europea non fanno gli interessi dei loro popoli". Lo afferma Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare.