Iran: Provenzano, 'al fianco del coraggioso popolo iraniano'

15 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Il Partito Democratico è al fianco del popolo iraniano che sta dando in questi terribili giorni una lezione di coraggio al mondo intero. Una lotta straordinaria per sconfiggere un regime marcio che sta massacrando il popolo e uccide i suoi figli a migliaia". Così il deputato democratico e responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, commentando il voto favorevole del Pd alla mozione unitaria sull'Iran.

"Gli attivisti e gli artisti ci stanno dicendo con chiarezza che sarà la volontà del popolo, dall'interno, a portare al cambiamento e non gli interventi unilaterali esterni, che secondo alcuni analisti potrebbero essere persino controproducenti. Il nostro compito è sostenere, nella legalità internazionale, la lotta contro il regime teocratico, con sanzioni vere, richiamando le Nazioni Unite all'urgenza di fermare il massacro. E dobbiamo dare voce a questo popolo, alla sua volontà di cambiamento e non di restaurazione. Dobbiamo farlo in Parlamento, per questo ci siamo impegnati in questa risoluzione unitaria. Ci divideremo su un eventuale intervento militare unilaterale, come ci siamo divisi sul Venezuela o sulle timidezze sulle minacce alla Groenlandia, ma se sul sostegno al popolo iraniano e la condanna al regime si può trovare il più ampio consenso possibile, nessuno dovrebbe sottrarsi".

"Ma non bastano i voti del Parlamento, dobbiamo farlo nelle piazze. È dal 2022 che siamo al fianco del movimento ‘Donna, vita, libertà'. Dov'era la destra in questi anni? Noi saremo in piazza anche domani, a Roma, insieme a coloro che perseguono la via democratica, la libertà e il pieno rispetto dei diritti umani. Ci auguriamo che stavolta ci siano tutte le forze politiche”.