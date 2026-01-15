Iran: comandante Pasdaran, 'affrontiamo guerra globale e diversificata, pronti a rispondere'

Leggi il settimanale
Teheran, 15 gen. (Adnkronos) - "L'Iran sta affrontando una guerra globale e diversificata con il nemico: economica, sociale, culturale, politica, di sicurezza e anche nel settore informatico". Lo ha dichiarato Mohammad Karami, comandante delle forze di terra delle Guardie della rivoluzione islamica, citato da Ynet News. "Siamo pronti a rispondere con decisione a qualsiasi errore commettano", ha aggiunto il comandante dei Pasdaran.

