Ucraina: da Crosetto ok risoluzione maggioranza, riformulazioni su Pd, Azione e Iv**

15 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso parere favorevole sulla risoluzione presentata alla Camera dalla maggioranza sulle sue comunicazioni in materia di proroga degli aiuti all'Ucraina. Contrario il parere sulle premesse dei documenti presentati da Pd, M5S, Avs, Più Europa, Azione e Italia viva, favorevole sugli impegni contenuti nelle risoluzioni di Pd, Azione e Italia viva, con richiesta però di riformulazione di alcuni punti.