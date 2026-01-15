Referendum: Conte, 'arrivati a 500mila firme, segnale dirompente'**

15 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "È un risultato incredibile: in pochi giorni siamo arrivati a 500mila firme contro la riforma dell'ingiustizia di Meloni e Nordio. È un segnale dirompente! Con tutti contro". Lo scrive il leader M5S, Giuseppe Conte, sui social.

"Nonostante il lavaggio del cervello a reti unificate su questa riforma, su cui stanno illudendo i cittadini. Nonostante un Governo che snobba e ridicolizza la partecipazione, l'impegno, la raccolta firme, accelerando i tempi per il referendum per dare meno tempo ai cittadini di discutere e informarsi".

"Lottiamo, informiamo e partecipiamo. Correre controvento, contro il tempo, contro tutto non ci ha mai fatto paura. Fermiamo col nostro voto questa riforma che non serve a migliorare la giustizia per i cittadini ma a difendere la casta dei politici e i governi dalle inchieste. La legge è uguale per tutti. Avanti!".