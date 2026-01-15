**Migranti: nel 2025 arrivi irregolari giù in Ue (-26%), stabili in Italia**
Bruxelles, 15 gen. (Adnkronos) - Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Ue sono calati nel 2025 a circa 178mila nell'intera Unione (-26% rispetto al 2024), ma sono rimasti complessivamente in linea con i livelli dell'anno scorso lungo la rotta del Mediterraneo Centrale, che porta alle coste italiane, a quota 66.328 (-1%). Lo comunica Frontex. Le partenze dalla Libia restano un "fattore chiave" per i movimenti migratori verso l'Italia, nota l'agenzia Ue. (segue)