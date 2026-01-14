Ucraina: parlamento nomina nuovi ministri Difesa ed Energia

14 gennaio 2026 a

Kiev, 14 gen. (Adnkronos) - Il parlamento ucraino ha nominato Mykhailo Fedorov ministro della Difesa e Denys Shmyhal ministro dell'Energia e primo vice primo ministro. Fedorov aveva precedentemente ricoperto la carica di vice primo ministro e ministro per la trasformazione digitale prima di sostituire Shmyhal nel suo incarico. Quest'ultimo aveva guidato il Ministero della Difesa per meno di sei mesi.

Sotto la guida di Fedorov, il ministero per la Trasformazione Digitale ha guidato numerosi progetti, tra cui la produzione di droni. Ha inoltre svolto un ruolo chiave nel lancio di Brave1, un progetto che collega il suo ministero con il ministero della Difesa per promuovere la tecnologia militare. Il parlamento ha approvato al secondo tentativo la proposta di rimpasto di governo avviata dal presidente Volodymyr Zelensky. Ieri, la nomina di Shmyhal a ministro dell'Energia era stata sostenuta da 210 deputati e non aveva raggiunto i 226 voti necessari per l'approvazione.