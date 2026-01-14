Ucraina: Nawrocki, 'solo Trump può impedire a Putin di minacciare l'Europa'

14 gennaio 2026 a

a

a

Londra, 14 gen. (Adnkronos) - Donald Trump è l'unico leader mondiale in grado di impedire a Vladimir Putin di minacciare l'Europa. Lo ha detto il presidente polacco Karol Nawrocki in un'intervista a Today dell'emittente britannica Radio 4, spiegando che non ci si può fidare del presidente russo e che l'Europa deve fare tutto il possibile per sostenere Trump nei suoi sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. Già noto per essere un fermo sostenitore del presidente americano, durante il suo viaggio in Gran Bretagna, Nawrocki ha dichiarato che soltanto Trump può "risolvere il problema" della minaccia alla Polonia e all'Europa, oltre a porre fine alla guerra in Ucraina.