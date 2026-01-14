Referendum: Casellati, 'non ci sono le basi per fare ricorso'

14 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - Il rerefendum "restituirà ai cittadini la fiducia nei confronti della magistratura" e sulla data del voto "ognuno può fare quello che vuole, io ritengo che non ci siano le basi per fare un ricorso". Lo dice la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati in un colloquio con Repubblica.

Casellati parla anche della riforma della legge elettorale, spigando che le consultazioni con le opposizioni sono "un format che abbiamo sempre applicato, non è una novità". Inoltre, "si terrà conto anche del premierato qualora si elaborasse una nuova legge elettorale", ma "ancora, formalmente, non c'è un tavolo". Infine, assicura la ministra, "mi sembra persino ovvio" il fatto che la premier sia pronta ad approvare le regole del gioco contando sui soli voti della maggioranza in caso non si trovi "un punto di caduta" comune.