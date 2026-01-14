Pensioni: Fontana, 'investire in formazione permanente e invecchiamento attivo'

14 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "L'invecchiamento della popolazione e la diminuzione dei giovani rischiano di determinare una progressiva insostenibilità del sistema pensionistico e sempre maggiori criticità legate al problema del ricambio generazionale. In questo contesto diventa prioritario investire in percorsi di formazione permanente e in progetti che favoriscano processi di invecchiamento attivo". Lo ha affermato il presidente della Camera. Lorenzo Fontana, intervenendo alla presentazione del 13/mo Rapporto di Itinerari previdenziali 'Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2024'.

"Permettere ai lavoratori di restare produttivi e integrati -ha aggiunto il presidente della Camera- è una risposta necessaria per bilanciare le pressioni che gravano sui modelli di protezione sociale contemporanei. Oggi lo studio delle tendenze di medio e di lungo termine si rende indispensabile per delineare strategie capaci di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze della sostenibilità finanziaria e quelle della solidarietà. È dovere delle Istituzioni prendersi cura anche delle generazioni future, costruendo un sistema che tenga conto delle aspettative e dei bisogni di chi verrà dopo di noi".