Iran: Ricciardi, 'M5S vicino a chi protesta ma no a intervento militare'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Chi ci accusa di presunte vicinanze con regimi, dittatori e quant'altro lo fa unicamente per nascondere le sue complicità con il genocidio del popolo palestinese. Noi siamo al fianco del popolo iraniano e di quei milioni di giovani che stanno scendendo in piazza per un futuro diverso e di speranza, ma senza che questo significhi avallare folli interventi militari. Non accettiamo lezioni da chi ha stretto le mani pregne di sangue di Netanyahu e ha amicizie ben più che discutibili". Così sui social Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

