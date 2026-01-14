Iran: Iv aderisce a tutte le manifestazioni in favore del popolo iraniano

14 gennaio 2026 a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Italia Viva aderirà a tutte le manifestazioni che si terranno in questi giorni in favore del popolo iraniano, per la libertà da un regime che tortura, uccide, incarcera gli oppositori. Dal Venezuela a Teheran, il sostegno con ogni mezzo ai popoli in lotta per la libertà e la democrazia è per noi un punto irrinunciabile". E' quanto si legge in una nota di Italia viva.

"Riteniamo che le manifestazioni di piazza siano utili a tenere alta l'attenzione e ad accendere una luce di fronte al buio in cui il regime degli Ayatollah vorrebbe far cadere i manifestanti. Sabato 17, a Milano, apriremo l'assemblea di Italia Viva con un minuto di raccoglimento per i ragazzi di Teheran", prosegue Iv.

"Al contempo, pensiamo che la politica abbia come luogo di elezione per l'azione il Parlamento. Per questo abbiamo sottoscritto una risoluzione in commissione Esteri sul tema e siamo pronti a presentare una risoluzione in aula in cui chiedere al governo italiano massimo sostegno alla lotta di liberazione del popolo iraniano", conclude Iv.