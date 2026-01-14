Iran: Boccia, 'pronti a scendere in piazza con gli altri partiti'

14 gennaio 2026 a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Che il Partito democratico sia tiepido sull'Iran è una sciocchezza sesquipedale che solo chi è in totale malafede può dire o scrivere”. Lo dice Francesco Boccia al Foglio. "Vengono da me a chiedere se siamo insensibili sull'Iran, ci fanno gli esami del sangue, è come se mi chiedessero se sono o meno pugliese”, prosegue il presidente dei senatori del Pd aggiungendo: "Sull'Iran c'è la totale unità del Parlamento".

Sareste pronti a scendere in piazza con gli avversarsi? “Oggi le commissioni Esteri approvano delle risoluzioni unitarie", risponde Boccia. In piazza con +Europa e Carlo Calenda ci andrete sabato prossimo? "Penso proprio di sì, certo”, replica ancora l'esponente dem.