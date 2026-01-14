Iran: Biancofiore, 'da M5S ennesimo scivolone'

14 gennaio 2026 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Quelli che affollano il campo sbagliato riescono a commettere un altro inammissibile errore. Oggi, in commissione Esteri al Senato, il M5S si è distinto assumendo un'altra posizione irragionevole: quella di schierarsi contro la mozione unitaria che impegna il Governo Meloni a fare tutto il possibile per condannare, e non solo, la violenta repressione contro chi manifesta il regime di Teheran. Li abbiamo visti schierarsi a favore di presunti terroristi e sostenitori di Hamas, abbiamo ascoltato i loro illogici distinguo su Maduro e sull'interventismo di Trump, abbiamo letto dichiarazioni contro il sostegno all'Ucraina, questa mattina l'ennesimo scivolone: dire ‘no' a un'azione diplomatica per difendere dei cittadini che protestano contro una teocrazia. Noi sappiamo da quale parte stare: in difesa della democrazia. Loro, evidentemente, non ne conoscono neppure il significato”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie.