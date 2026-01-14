Groenlandia: Zakharova, 'Ue distrae opinione pubblica mentre Usa se ne impadroniscono'

14 gennaio 2026 a

Mosca, 14 gen. (Adnkronos) - "I funzionari dell'Unione Europea farebbero meglio a concentrarsi sulla Groenlandia piuttosto che commentare la situazione in Iran". Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a Sputnik Radio. "Ho una domanda per i funzionari europei. Sanno dove si trova la Groenlandia e, più o meno, l'Iran? Non vogliono chiedersi perché stanno commentando la situazione in Iran, che si trova in una parte del mondo leggermente diversa, un po' più lontana da loro rispetto alla Groenlandia?", ha osservato la portavoce. "Perché l'Ue presta così tanta attenzione all'Iran e così poca alla Groenlandia?"

"Perché non ci si concentra ora sulla Groenlandia - ha chiesto ancora la Zakharova - Non è che la situazione in Iran è diventata una scusa per i funzionari dell'Ue per distogliere l'attenzione della popolazione dal fatto che la loro isola viene sottratta, e senza un referendum?".