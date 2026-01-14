Ferragni: difesa, 'riconosciuta innocenza, in questo Paese la giustizia c'è'

14 gennaio 2026 a

a

a

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Chiara è stata assolta. Io ho sempre pensato che fosse innocente e questo è stato acclarato in Tribunale". Lo afferma Giuseppe Iannaccone, difensore dell'influencer assolta a Milano dall'accusa di truffa aggravata. "Chiara io l'ho ammirata in questi due anni, perché è stata una cittadina modello, potrebbe essere di esempio a tutti per il rispetto che ha portato prima alla Pubblica amministrazione e all'Agcom e poi all'autorità giudiziaria e questo è stato ripagato con la giustizia che è stata data oggi", aggiunge il legale che insieme al collega Marcello Bana ha difeso l'imprenditrice digitale.

"Se tutti i cittadini si comportassero come Chiara sarebbe una gran bella cosa, il rispetto che ha portato nei confronti dell'autorità giudiziaria è di esempio a tutti perché in questo Paese la giustizia c'è", conclude Iannaccone.