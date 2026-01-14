Fedeli: Boccia, 'alla comunità mancherà la sua tenacia'

14 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "La scomparsa di Valeria Fedeli è un dolore profondo per tutta la comunità democratica. Valeria è stata un'amica e una donna tenace, una femminista autentica, capace di portare la forza delle sue battaglie nei luoghi del lavoro, nelle istituzioni e nel governo del Paese". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"In Parlamento ha svolto un ruolo di primo piano: prima da semplice parlamentare e poi da vicepresidente del Senato ha esercitato il suo incarico con autorevolezza, rigore e profondo rispetto delle istituzioni, contribuendo a rafforzare il prestigio di Palazzo Madama", prosegue.

"Dal sindacato all'esperienza da ministra dell'Istruzione ha sempre ispirato la sua azione ai principi costituzionali, battendosi per la dignità del lavoro, l'eguaglianza e la parità di genere. Alla comunità dem mancherà la sua voce e la sua forza. Alla sua famiglia, ad Achille e ai suoi cari, il pensiero più affettuoso e l'abbraccio del gruppo Pd del Senato”, conclude Boccia.