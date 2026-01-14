Giustizia: Fontana, 'sistema efficiente ed equo e certezza del diritto'**

14 gennaio 2026 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo investire per rendere il sistema giustizia sempre più efficiente ed equo e metterlo in condizione di rispondere ai mutamenti culturali e alle legittime aspettative della comunità. In questo modo sarà possibile fornire una risposta tempestiva alle istanze dei cittadini. È questa una condizione indispensabile per non vanificare quella domanda di giustizia che spesso proviene dai soggetti più deboli della società. Non dobbiamo mai dimenticare che ogni giudizio influisce sulla vita delle persone, delle loro famiglie e di chi sta loro accanto". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla presentazione del libro del ministro della Giustizia, Carlo Nordio nell'Aula dei Gruppi parlamentari.

Per questo motivo, un ulteriore punto fondamentale -ha aggiunto il presidente della Camera- è il rispetto rigoroso delle norme. È essenziale che chiunque si trovi dinanzi a un giudice possa contare sempre sulla certezza del diritto. Solo così il cittadino può sentirsi rassicurato sullo svolgimento di un giusto processo".