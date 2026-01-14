Fedeli: Mattarella, 'passione civile, capacità dialogo, alto senso Istituzioni'**

14 gennaio 2026 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Il suo lungo impegno sindacale e politico, con costante attenzione ai traguardi di parità tra donna e uomo, è stato sempre caratterizzato da passione civile, capacità di dialogo e alto senso delle istituzioni, testimoniati anche da ministro dell'Istruzione e da vicepresidente del Senato”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli.