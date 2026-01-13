Università: domani alla Lum presentazione libro Giorgio Perinetti

13 gennaio 2026 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Domani, mercoledì 14 gennaio, alle ore 11, l'università Lum 'Giuseppe Degennaro' ospiterà un nuovo appuntamento di open day con Giorgio Perinetti e Michele Pennetti, co-autori del libro 'Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l'anoressia e ciò che resta di bello'.

L'incontro rappresenta un'importante occasione di confronto e sensibilizzazione sui temi del disagio psicologico giovanile, oltre che un momento di approfondimento sulle attività e sugli strumenti di supporto che l'Ateneo mette a disposizione dei propri studenti.

Dopo i saluti del Rettore, prof. Antonello Garzoni, introdurrà l'iniziativa il professor Leonardo Fazio, referente del servizio 'Lum Ascolta', che sarà presentato nel corso dell'evento come testimonianza dell'attenzione dell'università al benessere della persona e alla centralità dello studente.