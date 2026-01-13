Svizzera: Pd, 'grazie a Mattarella e anche a Meloni e Tajani, ora vogliamo giustizia'

13 gennaio 2026 a

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Grazi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per averci rappresentato durante i funerali a Martigny, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver voluto un momento di raccoglimento di tutta la politica e del Paese, al ministro Tajani per quanto fatto e per come l'ha fatto. Ci ha colpito molto vedere l'immagine della prima dichiarazione in cui ha detto sono qui come padre e come nonno. Lo abbiamo apprezzato molto e la ringraziamo". Lo ha detto, tra gli applausi dell'aula, il deputato del Pd Tony Ricciardi nel suo intervento dopo l'informativa alla Camera del ministro degli Esteri su Crans Montana.

"È evidente che qualcosa non abbia funzionato e che la gestione sia stata profondamente inadeguata. Siamo dinanzi a delle colpe o di fronte a del dolo? Non spetta a noi stabilirlo, ma certamente non faremo mancare l'attenzione sulla vicenda, perché le famiglie innanzitutto, e il Paese, chiedendo di conoscere la verità, chiedono che sia fatta giustizia", ha detto tra l'altro Ricciardi.