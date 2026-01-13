Svizzera: la commozione di Dalla Chiesa in aula, 'non riesco più a vedere un caminetto acceso'
Roma, 13 gen (Adnkronos) - Trattiene a stento la commozione Rita Dalla Chiesa nel suo intervento, in aula alla Camera, dopo l'informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani sui fatti di Crans Montana. "Non riesco più a vedere un caminetto acceso, non ce la faccio. Dietro quelle fiamme vedo i volti di quei ragazzi", dice la deputata di FI prendendo una lunga pausa.
"I familiari devono sapere che sono diventati anche la nostra famiglia", chiude poco dopo Dalla Chiesa visibilmente commossa.