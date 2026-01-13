Cinema: Gasparri, 'Zalone non piace ai rosiconi di sinistra, ma i vostri film non piacciono a nessuno'

13 gennaio 2026 a

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Il film di Checco Zalone sta avendo un grande successo. Lui è bravo, è un grande comico, però non piace alla sinistra. I critici della sinistra lo stroncano, tutto il mondo dell'intellighenzia di sinistra lo tratta come un filmettino quasi insopportabile". Lo dice Maurizio Gasparri in un video pubblicato sui social.

'Buen camino' "non porta acqua al mulino della sinistra che non ha avuto con i suoi film e i suoi autori gli spettatori e gli incassi che sta avendo Zalone -prosegue il senatore di FI-. Fate film buoni, non andate a svuotare le casse dello Stato. Registi, attori della sinistra che hanno avuto più milioni dei soldi dei cittadini che spettatori in coda al botteghino. Non ce ne sono stati di spettatori. Veltroni è un campione di questo non cinema, ha fatto dei film che nessuno è andato a vedere però cedo che abbia avuto finanziamenti pubblici".

Gasparri prosegue: "Andate sul mercato, conquistate pubblico come Zalone. Perchè non è piaciuto? Per qualche battuta politicamente scorretta. C'è un palestinese che fa la parte dell'antipatico, una battuta su un palestinese che ti occupa "Gaza tua" non si può fare, causa un'anatema".

(Adnkronos) - Per Gasparri, "alla sinistra un film brillante, comico che però ha come sfondo il cammino verso Santiago di Compostela non può piacere. Se fosse stato un cammino verso la droga, verso altre cose sbagliate avrebbero detto 'è un bel film di contrasto sociale'". L'esponente di FI conclude: "Grazie Checco Zalone e alla sinistra un film che parla anche di buoni valori cattolici non può piacere (...). Voi siete dei somari, rosiconi e il film non vi e piaciuto ma i vostri non piacciono a nessuno".