Venezuela: Moretti, 'immensa gioia per liberazione Trentini'

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Alberto Trentini è finalmente libero dopo una lunghissima e ingiusta detenzione: una notizia che ci rende felici e per la quale desidero ringraziare le diplomazie e le istituzioni che hanno lavorato a questo risultato e soprattutto la mamma Armanda che si è battuta come una leonessa". Lo dice Alessandra Moretti, europarlamentare del Pd.

"In questi 420 giorni di carcere a Caracas non abbiamo mai smesso di far sentire la nostra voce per la liberazione del giovane cooperante ed ora finalmente può tornare alla sua famiglia, che non ha mai perso la speranza di riabbracciarlo”, aggiunge Moretti.