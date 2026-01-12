Ucraina: von der Leyen, 'accelerare su piano pace, principi di base sono chiari'

12 gennaio 2026 a

Bruxelles, 12 gen. (Adnkronos) - Per l'Unione europea è fondamentale accelerare sul piano di pace in 20 punti. "In questa fase, i principi di base sono chiari - ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parlando con un gruppo di media europei tra cui il Corriere della Sera - La prima linea di difesa sarà, ed è, costituita dalle forze armate ucraine" e sarà compito dell'Ue fare in modo che siano "ben equipaggiate". La seconda linea è la Coalizione dei Volenterosi, composta da 35 Paesi, la maggior parte dei quali appartenenti all'Ue, oltre a Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Turchia.

"È molto positivo che gli americani siano stati coinvolti - ha aggiunto la von der Leyen - in particolare nella verifica e nel monitoraggio, ma anche con una funzione di garanzia finale. A questo punto, le garanzie di sicurezza sul tavolo sono sostanziali, solide e ben definite. Il piano di pace e le garanzie di sicurezza sono il risultato di negoziati difficili e di un intenso lavoro da parte degli ucraini, degli Stati Uniti, dell'Europa e della Coalizione dei Volenterosi. Ora la Russia deve dimostrare di essere interessata alla pace".