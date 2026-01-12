Referendum: Paita, 'no contraddizione tra critica governo e sostegno al Sì'

12 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Non c'è alcuna la contraddizione tra il fatto di criticare apertamente un governo che non è garantista, e che lo è solo verso i propri esponenti" e sostenere "una battaglia che va a migliorare il rapporto tra chi indaga e chi deve giudicare per una separazione netta dei ruoli. Credo che questo sia nell'interesse anche della sinistra. Stare dentro questo percorso di riforma aiuterà il centrosinistra a essere maggiormente competitivo alle prossime elezioni". Lo ha detto Raffaella Paita, capogruppo Iv al Senato, all'iniziativa di Libertà Eguale a Firenze 'La sinistra che vota sì'.