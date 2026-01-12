Nicolais: Graziano, 'maestro di vita, profondo dolore per la scomparsa'

12 gennaio 2026 a

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "È morto Gino Nicolais. Con lui mi legava un'amicizia personale e familiare. Io e la mia famiglia partecipiamo con profondo dispiacere a questo momento". Lo scrive sui social Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa della Camera.

"Gino è stato maestro di vita, prima ancora che di ricerca e di politica. Accademico di grande valore, riconosciuto nel mondo, e uomo delle istituzioni, ha interpretato ogni incarico con competenza e rigore, animato da un alto senso del dovere e da un rispetto costante per le persone", prosegue.

"Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze", conclude Graziano.