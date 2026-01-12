Mo: Haaretz, 'Usa potrebbero finanziare nuovi veicoli blindati israeliani con mld dollari'
Tel Aviv, 12 gen. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti potrebbero finanziare la costruzione del nuovo impianto di produzione di veicoli blindati in Israele con un massimo di 2 miliardi di dollari provenienti da fondi di aiuti militari statunitensi. Lo rende noto Haaretz, citando documenti ufficiali americani. Ciò avviene - precisa il quotidiano israeliano - nonostante Israele abbia dichiarato l'intenzione di iniziare a ridurre la sua dipendenza dagli aiuti statunitensi.