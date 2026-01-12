Milano: rogo Torre dei Moro, richiesta condanne fino a 8 anni di carcere

12 gennaio 2026 a

a

a

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Richieste di condanne da tre anni e sei mesi fino a otto anni di carcere per i 12 imputati. A pronunciarle in aula, nella requisitoria sul processo per disastro colposo per il maxi incendio del grattacielo Torre dei Moro che prese fuoco il 29 agosto del 2021 a Milano, senza causare vittime, è la pm Marina Petruzzella. Al centro del processo la società spagnola Alucoil, che produsse quei pannelli del rivestimento 'a vela' che si incendiarono rapidamente.

Per il legale rappresentante della produttrice spagnola Alucoil, Teodoro Martinez Lopez la pubblica accusa ha chiesto 8 anni, mentre per il manager delle vendite estere Borja Curruca Ybbarra la richiesta è di sette anni. Per il partner italiano Giordano Cantori (della Cantori Alluminio srl di Osimo) e il subappaltatore della facciata che prese fuoco in un attimo Ettore Zambonini la richiesta è di 8 anni di carcere ciascuno.

A processo anche la legale rappresentante della società Polo srl committente la costruzione del palazzo, Stefania Grunzweig (con il professionista antincendio Giampaolo Leoni) e il venditore degli appartamenti Alberto Moro per ciascuno la richiesta è di cinque anni. Per altri quattro imputati le richieste di pena per il rogo di via Antonini vanno a quattro anni e sei mesi a tre anni e sei mesi. Gran parte dei condomini sono stati risarciti, la prossima udienza è fissata per il 19 gennaio.